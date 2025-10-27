E ora devo dire… Jannik Sinner il discorso e in quel momento si nota il volto della mamma

Jannik Sinner ha conquistato il titolo all’Erste Bank Open di Vienna 2025, battendo in finale Alexander Zverev in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Un successo che conferma il grande momento di forma del tennista azzurro, capace di ribaltare un match complicato e portare a casa il secondo trofeo in terra austriaca. Durante la premiazione, però, l’attenzione del pubblico non è stata rivolta solo alla vittoria: sugli spalti, tra i familiari e i membri dello staff, c’era anche una ragazza che ha catturato subito tutti gli sguardi. Durante la cerimonia di premiazione, Sinner si è voltato più volte verso la tribuna dove lei era seduta, visibilmente emozionata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sinner, i no alla Davis, a Sanremo, a Mattarella, le tasse a Monaco: Jannik, quante volte hai deluso l'Italia - Processo a Sinner, riaffiorano i no alla Davis, a Sanremo, a Mattarella, le tasse a Monaco e le parole di Augias: Jannik, quante volte hai deluso l'Italia. Come scrive sport.virgilio.it

Atp Shanghai, Sinner: "Poco tempo di adattamento, devo alzare il livello". VIDEO - Le parole di Sinner dopo la vittoria all'esordio a Shanghai su Altmaier: "Sapevo prima della partita che sarebbe stata molto difficile, non ho avuto molto tempo per adattarmi. Si legge su sport.sky.it

Jannik Sinner e il ritiro a Shanghai, come sta e cosa è successo. Il clima sotto accusa, il precedente Medvedev, gli effetti sul ranking - Doveva difendere il titolo e mettere da parte punti buoni per la rincorsa al primo posto, si è dovuto arrendere ai crampi. Riporta corriereadriatico.it