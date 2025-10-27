C’è chi la domenica la passa sul divano, e chi invece la trasforma in un vero evento da copertina. Protagonista? Francesco Totti, che a 49 anni continua a sorprendere tutti. Nessun commento ufficiale, nessuna dichiarazione roboante: bastano le immagini per capire che, nonostante qualche nodo familiare, il cuore resta grande. Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo della settimana: soli un segno vola, gli altri invece. Francesco Totti, il battesimo che (ri)accende la scena familiare. Stavolta l’occasione è stata il battesimo del piccolo Diego, figlio della nipote Giulia: un appuntamento che ha riunito vecchie e nuove glorie della dinastia Totti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È nato, eccolo qui”. L’annuncio di Francesco Totti, nessuno sapeva nulla: le foto in famiglia sono tenerissime (FOTO)