È morto Silvano Bini 49 anni di storia e passione azzurra | scoprì Montella e Di Natale

EMPOLI – Empoli piange Silvano Bini, storico dirigente e autentico pilastro del calcio toscano, scomparso all’età di 96 anni. Figura discreta ma fondamentale, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’ Empoli Fc, la società della sua città, e per l’intero movimento calcistico italiano. Nato nel 1929, Bini entrò nel club azzurro nel 1947, appena diciottenne. Da quel giorno non lo lasciò più: quarantanove stagioni consecutive di dedizione, competenza e passione. Da segretario a presidente, da dirigente a talent-scout, ha ricoperto ogni ruolo con la stessa eleganza e serietà. La sua più grande dote? Scovare talenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

