E’ morto Piero Melandri | l’amico Francesco Guccini gli dedicò la sua Canzone

Repubblica.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il legame profondo nato nel 1948. La moglie Luisa: “Quando erano insieme era difficile penetrare quella complicità cementata da lunghissime camminate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

e8217 morto piero melandri l8217amico francesco guccini gli dedic242 la sua canzone

© Repubblica.it - E’ morto Piero Melandri: l’amico Francesco Guccini gli dedicò la sua “Canzone”

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto Piero Melandri