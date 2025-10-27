E’ morto Piero Melandri | l’amico Francesco Guccini gli dedicò la sua Canzone
Il legame profondo nato nel 1948. La moglie Luisa: “Quando erano insieme era difficile penetrare quella complicità cementata da lunghissime camminate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
DEDICATO AL GRANDE PIERO MAZZARELLA (foto andrea cherchi) Oggi, 25 ottobre, ricorre l'anniversario di morte di un grande attore Milanese amato e conosciuto da tutti per i suoi film e le sue opere teatrali: Piero Mazzarella. Chi non lo ricorda nella scena - facebook.com Vai su Facebook