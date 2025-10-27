È morto Piero Melandri l' amico a cui Francesco Guccini dedicò ' Canzone'

Today.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 86 anni Piero Melandri, l'amico che a Francesco Guccini aveva ispirato il brano 'Canzone per Piero'. Era lui quel "mio vecchio amico di giorni e pensieri da quanto tempo che ci conosciamo, venticinque anni son tanti e diciamo un po' retorici che sembra ieri" indicato dal cantautore nel. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

200 morto piero melandriMorto Piero Melandri, l’amico Francesco Guccini gli dedicò ‘Canzone per Piero’ - Per 50 anni molti l'hanno cantata senza sapere che dietro quel titolo semplice c'era una persona vera. Si legge su msn.com

200 morto piero melandriE' morto Piero Melandri, l'uomo al quale Guccini dedicò la "Canzone" - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it

200 morto piero melandriMorto Piero Melandri, l’amico di Francesco Guccini e protagonista della canzone Canzone per Piero - Ma qual è la storia dietro quest’uomo e dietro la famosa canzone? Riporta alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Piero Melandri