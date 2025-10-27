E’ morto l’avvocato Francesco Molino aveva 84 anni

Arezzo, 27 ottobre 2025 – E ’ scomparso Francesco Molino. Il noto avvocato penalista è morto stamani, lunedì 27 ottobre, all'età di 84 anni. Nato a Melfi in provincia di Potenza, si era formato in Toscana e per più di cinquant'anni aveva calcato le aule dei tribunali. Tra i tantissimi processi a cui ha preso parte, anche quello in cui difese l'agente della polizia stradale Luigi Spaccarotella, accusato dell'omicidio del tifoso della Lazio Gabriele Sandri nel novembre 2007 presso l'area di servizio Badia al Pino Est, sull'autostrada A1, vicino a Civitella in Val di Chiana. Molino lascia la figlia Francesca, anche lei avvocato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

