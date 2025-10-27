È morto l' attore Björn Andrésen | il suicidio della madre la morte del figlio il tragico incidente del padre

Today.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto all'età di 70 anni Björn Andrésen, l'attore e musicista svedese che nel 1971 conquistò un posto d'onore nell'immaginario cinematografico con il volto angelico di Tadzio in "Morte a Venezia", il capolavoro di Luchino Visconti tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Mann. La notizia della. 🔗 Leggi su Today.it

