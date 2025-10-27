È morto Jack DeJohnette la leggenda della batteria jazz aveva 83 anni

(Adnkronos) – Il mondo della musica piange Jack DeJohnette, uno dei più influenti batteristi jazz del Novecento. La notizia della sua scomparsa, riportata da Clash Music e rilanciata da colleghi come Marvin 'Smitty' Smith e Ulysses Owens Jr., segna la fine di un'epoca per il jazz contemporaneo. Nato a Chicago il 9 agosto 1942, DeJohnette .

