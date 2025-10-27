È morto Bjorn Andresen l'attore fu Tadzio in Morte a Venezia e diede il volto a Lady Oscar | aveva 70 anni

Bjorn Andresen era noto per il ruolo di Tadzio nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti, lo stesso regista che lo soprannominò "il ragazzo più bello del ventesimo secolo". La sua bellezza divenne un simbolo dell’estetica del tempo e ispirò persino il volto di Lady Oscar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

“Per salvarmi dovevo fuggire da lei e da quell’ambiente”. Bjorn Borg racconta la sua malattia e come la sua vita deragliò fuori dal campo per l’abuso di droga, alcol e farmaci - facebook.com Vai su Facebook

Björn Andrésen: morto a 70 anni il bellissimo ragazzo di “Morte a Venezia”. Ispirò il volto di Lady Oscar - Björn Andrésen: morto a 70 anni il bellissimo ragazzo di “Morte a Venezia”. Scrive iodonna.it

È morto Bjorn Andresen, l’attore fu Tadzio in Morte a Venezia e diede il volto a Lady Oscar: aveva 70 anni - Bjorn Andresen era noto per il ruolo del quattordicenne Tadzio nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti, lo stesso regista che lo soprannominò ... Secondo fanpage.it

La morte di Bjorn Andresen, «il ragazzo più bello del XX secolo» - Andresen, l'attore di Morte a Venezia di Luchino Visconti, era stato definito così dal regista. msn.com scrive