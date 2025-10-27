È morto Bjorn Andresen l'attore fu Tadzio in Morte a Venezia e diede il volto a Lady Oscar | aveva 70 anni

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bjorn Andresen era noto per il ruolo di Tadzio nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti, lo stesso regista che lo soprannominò "il ragazzo più bello del ventesimo secolo". La sua bellezza divenne un simbolo dell’estetica del tempo e ispirò persino il volto di Lady Oscar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

200 morto bjorn andresenBjörn Andrésen: morto a 70 anni il bellissimo ragazzo di “Morte a Venezia”. Ispirò il volto di Lady Oscar - Björn Andrésen: morto a 70 anni il bellissimo ragazzo di “Morte a Venezia”. Scrive iodonna.it

200 morto bjorn andresen&#200; morto Bjorn Andresen, l’attore fu Tadzio in Morte a Venezia e diede il volto a Lady Oscar: aveva 70 anni - Bjorn Andresen era noto per il ruolo del quattordicenne Tadzio nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti, lo stesso regista che lo soprannominò ... Secondo fanpage.it

La morte di Bjorn Andresen, «il ragazzo più bello del XX secolo» - Andresen, l'attore di Morte a Venezia di Luchino Visconti, era stato definito così dal regista. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Bjorn Andresen