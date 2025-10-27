Forse la sua fortuna, e la sua condanna, è stata proprio la sua bellezza. Troppo bello per questa vita, troppo inquieto per continuare a viverla, si è spento a 70 anni Björn Andrésen, il giovanissimo Tadzio del film Morte a Venezia. Il volto efebico e lo sguardo angelico che ispirarono Visconti per uno dei suoi indiscussi capolavori. E che con quel ruolo segnò la vita e la carriera di un giovane attore e musicista svedese alle prese con un primato e un ruolo più grandi di lui, morto sabato 25 ottobre lasciando un segno indelebile nel cinema, tra la leggenda della sua eterea bellezza, e le sfide di un’esistenza segnata da un’adolescenza strappata alla normalità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto Björn Andrésen, il ragazzo più bello (e triste) del mondo che ispirò Visconti e diede il volto a Lady Oscar