È morto Bjorn Andresen il ragazzo più bello del XX secolo

È morto Bjorn Andresen, attore svedese noto per aver recitato nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti del 1971. Fu il 14enne Tadzio, giovane polacco che attira le attenzioni del protagonista più anziano della storia, Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde). Lo stesso regista lo definì « il ragazzo più bello del XX secolo », appellativo che si sarebbe portato dietro per tutta la vita e che avrebbe dato, nel 2021, il titolo a un documentario biografico. Sono stati proprio i registi di quest’opera, Kristian Petri e Kristina Lindström, ad annunciarne la scomparsa. La sua iconica bellezza androgina ispirò il volto di Lady Oscar, personaggio principale dell’omonimo manga di Riyoko Ikeda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

