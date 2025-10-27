Addio a Björn Andrésen, l’attore e musicista svedese che nel 1971 divenne una star mondiale interpretando Tadzio in ‘Morte a Venezia’, il capolavoro di Luchino Visconti tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Mann. La notizia della scomparsa è stata diffusa dal regista Kristian Petri al quotidiano svedese ‘Dagens Nyheter’, senza che venissero rese note le cause del decesso. Nato a Stoccolma il 26 gennaio 1955, sotto il segno dell’Aquario, Andrésen aveva solo 15 anni quando Visconti lo scelse per interpretare l’efebico ragazzo polacco dal quale il protagonista più anziano del film, Gustav von Aschenbach (interpretato da Dirk Bogarde), diviene ossessionato e si innamora perdutamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È morto Björn Andrésen, il ragazzo più bello del mondo: non riuscì mai a liberarsi di Visconti