È morto Björn Andrésen il ragazzo più bello del mondo | non riuscì mai a liberarsi di Visconti
Addio a Björn Andrésen, l’attore e musicista svedese che nel 1971 divenne una star mondiale interpretando Tadzio in ‘Morte a Venezia’, il capolavoro di Luchino Visconti tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Mann. La notizia della scomparsa è stata diffusa dal regista Kristian Petri al quotidiano svedese ‘Dagens Nyheter’, senza che venissero rese note le cause del decesso. Nato a Stoccolma il 26 gennaio 1955, sotto il segno dell’Aquario, Andrésen aveva solo 15 anni quando Visconti lo scelse per interpretare l’efebico ragazzo polacco dal quale il protagonista più anziano del film, Gustav von Aschenbach (interpretato da Dirk Bogarde), diviene ossessionato e si innamora perdutamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondisci con queste news
TRIESTE | MORTO ANDREA MISSON, L’OPERAIO 22ENNE VITTIMA DI INFORTUNIO IN UN CANTIERE IN COSTIERA E’ morto l’operaio friulano, non ancora 22enne, che 10 giorni fa era rimasto ferito in un cantiere di ristrutturazione di una villa in Costiera a - facebook.com Vai su Facebook