È morto Björn Andrésen il ragazzo più bello del mondo che ha recitato in Morte a Venezia

Björn Andrésen, l'attore svedese noto soprattutto per il suo ruolo di successo nel film del 1971 Morte a Venezia, è morto all'età di 70 anni. A 15 anni, Andrésen fu scelto per il film Morte a Venezia del regista italiano Luchino Visconti, basato sul racconto di Thomas Mann, in cui interpretava Tadzio, un bel ragazzo di cui un uomo più anziano, interpretato da Dirk Bogarde, diventa ossessionato. Visconti definì Andrésen sulla stampa "il ragazzo più bello del mondo", un titolo che rimase impresso, con grande costernazione di Andrésen, che in seguito avrebbe raccontato come la sua esperienza negativa con Visconti avesse influenzato il resto della sua vita.

