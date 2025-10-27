È morto Björn Andrésen il ragazzo più bello del mondo che ha recitato in Morte a Venezia
Björn Andrésen, l’attore svedese noto soprattutto per il suo ruolo di successo nel film del 1971 Morte a Venezia, è morto all’età di 70 anni. A 15 anni, Andrésen fu scelto per il film Morte a Venezia del regista italiano Luchino Visconti, basato sul racconto di Thomas Mann, in cui interpretava Tadzio, un bel ragazzo di cui un uomo più anziano, interpretato da Dirk Bogarde, diventa ossessionato. Visconti definì Andrésen sulla stampa “il ragazzo più bello del mondo”, un titolo che rimase impresso, con grande costernazione di Andrésen, che in seguito avrebbe raccontato come la sua esperienza negativa con Visconti avesse influenzato il resto della sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
TRIESTE | MORTO ANDREA MISSON, L’OPERAIO 22ENNE VITTIMA DI INFORTUNIO IN UN CANTIERE IN COSTIERA E’ morto l’operaio friulano, non ancora 22enne, che 10 giorni fa era rimasto ferito in un cantiere di ristrutturazione di una villa in Costiera a - facebook.com Vai su Facebook