È morto Björn Andrésen attore maledetto di Morte a Venezia che recitò anche in Midsommar

Björn Andrésen, l’attore svedese divenuto celebre a soli 15 anni per il suo ruolo in Morte a Venezia di Luchino Visconti, è morto il 25 ottobre 2025 all’età di 70 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Kristian Petri e Kristina Lindström, co-registi del documentario Il ragazzo più bello del mondo del 2021, dedicato proprio alla vita travagliata dell’attore. Non sono state rese note le cause del decesso. Nato a Stoccolma nel 1955, Andrésen visse un’infanzia segnata da tragedie profonde: il padre morì in un incidente quando era bambino, mentre la madre si tolse la vita quando lui aveva solo 10 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

