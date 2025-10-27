È morta June Lockhart | era Ruth Martin la mamma di Timmy nella serie cult Lassie

Mondo del cinema in lutto. È morta a 100 anni l’attrice June Lockhart, nella sua casa di Santa Monica, in California, per cause naturali, come ha precisato la famiglia tramite un portavoce. È stata un’attrice simbolo della televisione americana del Dopoguerra, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Ruth Martin, la mamma di Timmy nella serie cult “Lassie”, e per aver interpretato la dottoressa Maureen Robinson nella serie fantascientifica “Lost in Space”. Al suo capezzale, fino all’ultimo, la figlia June Elizabeth e una delle quattro nipoti, Christianna. “Per mia madre la recitazione era una vocazione, ma le sue vere passioni erano il giornalismo, la politica e la scienza”, ha ricordato la figlia June Elizabeth in un comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morta June Lockhart: era Ruth Martin, la mamma di Timmy nella serie cult “Lassie”

