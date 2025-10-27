Ha segnato a suo modo un’epoca nella sanità locale, Carla Pianigiani. A 82 anni è deceduta una delle infermieri professionali dell’équipe del pronto soccorso dell’ ospedale Pietro Burresi di Poggibonsi, dismesso nel 2000 per lasciare spazio all’odierno monoblocco di Campostaggia. Solide radici familiari a Staggia Senese, Carla Pianigiani viveva ormai da decenni a Poggibonsi. Non era sposata. Fin da giovanissima si è dedicata allo studio delle discipline basilari per il suo ruolo e poi al lavoro direttamente sul campo da "infermiera diplomata". Una definizione oggi ritenuta superata, eppure in grado già allora di indicare l’elevato livello di preparazione e di competenza delle addette, nelle delicate mansioni di primo intervento su pazienti trasportati in ospedale per un incidente della strada o per altri eventi traumatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morta a 82 anni. Carla Pianigiani. Storica infermiera