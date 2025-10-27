E’ morta a 82 anni Carla Pianigiani Storica infermiera

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha segnato a suo modo un’epoca nella sanità locale, Carla Pianigiani. A 82 anni è deceduta una delle infermieri professionali dell’équipe del pronto soccorso dell’ ospedale Pietro Burresi di Poggibonsi, dismesso nel 2000 per lasciare spazio all’odierno monoblocco di Campostaggia. Solide radici familiari a Staggia Senese, Carla Pianigiani viveva ormai da decenni a Poggibonsi. Non era sposata. Fin da giovanissima si è dedicata allo studio delle discipline basilari per il suo ruolo e poi al lavoro direttamente sul campo da "infermiera diplomata". Una definizione oggi ritenuta superata, eppure in grado già allora di indicare l’elevato livello di preparazione e di competenza delle addette, nelle delicate mansioni di primo intervento su pazienti trasportati in ospedale per un incidente della strada o per altri eventi traumatici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

e8217 morta a 82 anni carla pianigiani storica infermiera

© Lanazione.it - E’ morta a 82 anni. Carla Pianigiani. Storica infermiera

Approfondisci con queste news

e8217 morta 82 anniDonna di 82 anni trovata morta in casa. Era deceduta da mesi - I vicini di casa non avevano notizie della donna da diverso tempo. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morta 82 Anni