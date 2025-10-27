È lui Esce e scompare nel nulla | trovato senza vita dai vigili del fuoco

Si è conclusa tragicamente la ricerca dell’escursionista disperso da ieri nella zona del Monte Matto, nel territorio di Valdieri, in provincia di Cuneo. L’uomo, 43 anni, residente a Villanova Mondovì e padre di tre bambine, è stato ritrovato senza vita sul versante settentrionale del Passo di Cabrera. A individuarlo è stato l’elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato a lungo l’area fino a scorgere il corpo dell’escursionista in una zona particolarmente impervia. Secondo le prime ipotesi, Bosio sarebbe precipitato a causa del ghiaccio presente al suolo, che avrebbe reso il terreno scivoloso e difficile da affrontare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it