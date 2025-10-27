Leggere da filosofa è una cosa grande. Leggere da lettrice di Marcel Proust, leggere da scrittrice, leggere da scrittrice che insegna tecniche di lettura e di scrittura lo è ancora di più. Ilaria Gaspari è filosofa, lettrice, scrittrice, docente. Amica Book Club 2025: il talento al centro. La conversazione avviene in una bella casa di Roma. E la prima riflessione, visto che il libro scelto per la nuova edizione di Amica Book Club – tema portante “Valorizzare il talento – è L a casa degli spiriti di Isabel Allende, è che ognuna di noi, in realtà, vive in una casa degli spiriti. Chiamiamola memoria, storia, fiaba, mito. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È la “rilettura” di un romanzo epico che Ilaria Gaspari propone per il nostro Amica Book Club, dedicato alla valorizzazione del talento. Con lei, filosofa, scrittrice, capace di divorare testi come se fossero caramelle, scopriamo le nuove magie di un libro di culto