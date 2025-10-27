È la Difesa la chiave strategica per il rapporto Ue-Brasile Orsini spiega perché
Una missione ristretta ma intensa, segnata da incontri ai vertici militari e politici di un Paese che guarda al mondo con crescente protagonismo. Andrea Orsini, deputato di Forza Italia e vicepresidente della delegazione italiana dell’Assemblea parlamentare della Nato, racconta a Formiche.net la recente missione in Brasile. Un viaggio che ha segnato un passo importante nel dialogo tra l’Alleanza Atlantica e un attore emergente del Sud globale. “Il Brasile,” spiega Orsini, “non è nell’orbita Nato, ma sarà uno dei protagonisti del mondo multipolare. È giusto che con loro si costruisca un rapporto stabile, nel campo della Difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net
