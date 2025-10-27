E' in ospedale a festeggiare la nascita della figlia i ladri svaligiano il suo negozio

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brutta sorpresa in un giorno che doveva essere il più importante della sua vita. Il 24 ottobre in ospedale a Camposampiero Michele Greggio è diventato papà di Agata. Mentre si trovava in compagnia della moglie Aurora a festeggiare, due ore prima i ladri hanno fatto irruzione nel suo negozio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vuoi far nascere tuo figlio ai Castelli Romani? Ecco l’Open Day del Percorso Nascita all’Ospedale dei Castelli ad Ariccia. In alternativa c’è Velletri - Un’occasione per conoscere, informarsi e vivere con serenità e fiducia il cammino che porta alla vita. Come scrive castellinotizie.it

Tagliato il traguardo delle mille nascite al Cosma: benvenuta Alice - E' la figlia di mamma Jasmin Anna Maria e di papà Mattia residenti a San Giorgio delle Pertiche. Secondo padovaoggi.it

Alessandra Amoroso annuncia la nascita della figlia Penelope Maria, le prime foto dall’ospedale - Alessandra Amoroso ha annunciato la nascita della piccola Penelope Maria, frutto della relazione con Valerio Pastore. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Festeggiare Nascita Figlia