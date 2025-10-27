È in fin di vita il dramma del bomber | appello disperato

Dramma per il bomebr: l’appello è disperato, c’è bisogno urgente di sangue e i tifosi restano senza parole, si cerca il donatore. C’è qualcosa che va oltre il calcio, oltre i gol e le rivalità sportive. È la vita, con le sue improvvise prove, i suoi colpi bassi e la fragilità che può travolgere chiunque, anche un bomber abituato a reggere la pressione di uno stadio intero. Michy Batshuayi, 32 anni, si trova in uno di quei momenti difficili in cui la fama e il successo non contano nulla. Infatti, nelle ultime ore il calciatore belga ha lanciato un appello commovente e del tutto inaspettato, chiedendo aiuto ai suoi follower e a chiunque possa tendere una mano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - È in fin di vita, il dramma del bomber: appello disperato

