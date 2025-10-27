I l presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Malesia per partecipare al vertice Asean 2025, uno degli appuntamenti politici più attesi del Sud-Est Asiatico. Ad accoglierlo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur c’era il primo ministro malese Anwar Ibrahim, insieme a una delegazione ufficiale e a ballerini in abiti tradizionali pronti per la cerimonia di benvenuto. E il presidente ne ha approfittato per prendersi la scena. Come? Con un balletto scatenato. Donald Trump padre e nonno. guarda le foto Il balletto di Trump in Malesia. Al suo arrivo, Trump ha salutato i presenti con la sua caratteristica “fist-pump dance”, il balletto che è diventato un vero e proprio simbolo negli Stati Uniti durante la sua campagna presidenziale 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Durante la cerimonia di benvenuto a Kuala Lumpur, il presidente americano ha sfoderato la sua “fist-pump dance”. Un gesto che racconta, meglio di un discorso, il suo modo di stare sulla scena internazionale