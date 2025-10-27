Durante la cerimonia di benvenuto a Kuala Lumpur il presidente americano ha sfoderato la sua fist-pump dance Un gesto che racconta meglio di un discorso il suo modo di stare sulla scena internazionale
I l presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Malesia per partecipare al vertice Asean 2025, uno degli appuntamenti politici più attesi del Sud-Est Asiatico. Ad accoglierlo all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur c’era il primo ministro malese Anwar Ibrahim, insieme a una delegazione ufficiale e a ballerini in abiti tradizionali pronti per la cerimonia di benvenuto. E il presidente ne ha approfittato per prendersi la scena. Come? Con un balletto scatenato. Donald Trump padre e nonno. guarda le foto Il balletto di Trump in Malesia. Al suo arrivo, Trump ha salutato i presenti con la sua caratteristica “fist-pump dance”, il balletto che è diventato un vero e proprio simbolo negli Stati Uniti durante la sua campagna presidenziale 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Careisgold SpA. . Durante la Cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di , abbiamo intervistato , una delle ricercatrici che sosteniamo. Con passione e determinazione, Alice si d - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: "Maggior volume risorse viene da tasse dipendenti" - X Vai su X
Cerimonia di benvenuto per oltre 70 neoassunti Univaq - Il rettore e il direttore generale dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse e Pietro Di Benedetto, hanno accolto, questa mattina, gli oltre 70 neo assunti Univaq nel 2024 nella tradizionale ... Lo riporta ansa.it