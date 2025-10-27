Duemila telefonate con il cellulare illegale in carcere | 12 indagati

Dodici persone sono indagate per aver utilizzato indebitamente un cellulare all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere.Il pubblico ministero Luisa Turco, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha notificato il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari nei confronti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

