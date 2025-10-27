Due parole sulla questione Report Ranucci Sangiuliano e il Garante della Privacy | cosa è successo
Report sotto attacco, il Garante della Privacy nel mirino per la multa alla Rai e le ombre sui rapporti con Fratelli d’Italia. C’è un filo rosso che lega libertà di stampa, controllo politico e istituzioni che dovrebbero restare indipendenti. Lo si è visto ancora una volta con il caso Report, sanzionato dal Garante della Privacy con una multa da 150mila euro per aver trasmesso l’audio di una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, e la moglie Federica Corsini. Un audio scomodo, perché collegato a quello scandalo che nel 2024 aveva travolto il ministro, portandolo alle dimissioni e mettendo a nudo il sistema di relazioni tra potere politico, media e nomine pubbliche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
