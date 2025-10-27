Due giornate dedicate alla vaccinazione alla Fiera Campionaria di Bergamo

La Fiera Campionaria di Bergamo, in programma al polo fieristico di via Lunga dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, si conferma un imponente evento espositivo e anche un luogo di comunità, salute e prevenzione. Dopo il successo dell’avvio di “PreVieni in Fiera”, sperimentato con ottimi risultati durante la recente edizione di Creattiva, dove oltre 500 visitatori hanno potuto prenotare sedute di screening, eseguire visite e controlli con rilevazione del rischio cardiovascolare e ricevere una consulenza medica in tempo reale, la campagna di prevenzione in Fiera a Bergamo continua con due giorni di vaccinazioni gratuite, negli spazi dell’Ospedale da campo degli Alpini, durante le giornate di venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre, con orario continuato dalle 11 alle 18. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Due giornate dedicate alla vaccinazione alla Fiera Campionaria di Bergamo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Programma Sagra della Callarosta 2025 – Carpineto Romano Due giornate dedicate ai sapori, ai profumi e alle atmosfere del nostro territorio, tra storia, cultura e convivialità. Un’occasione per riscoprire insieme l’autenticità e la bellezza del nostro paese, in - facebook.com Vai su Facebook

Tre giornate dedicate a studenti, docenti, formatori e famiglie. Vi aspettiamo a Reggio-Emilia per gli Stati generali dell’educazione e della formazione. https://regioneer.it/RERSGEF - X Vai su X

Fiera Bergamo, due giorni di vaccini gratis contro Covid e influenza - Sarà anche possibile recuperare vaccinazioni scadute o mancanti tra cui quelle contro difterite, tetano e pertosse ... Segnala bergamo.corriere.it

Asl Frosinone: due Open Day per i pazienti ematologici e i caregiver - L’obiettivo dell’iniziativa sanitaria è quello di rafforzare la tutela della salute delle persone più vulnerabili e dei loro cari ... Si legge su tunews24.it

Vaccini, open day al Pirellone. Prossimo appuntamento il 4 novembre - Intanto in Consiglio regionale si discute sulla riforma della sanità ... Si legge su rainews.it