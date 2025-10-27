Due arrestati per il furto al Louvre Fuggivano verso Algeria e Mali

Laverita.info | 27 ott 2025

Resta difficile il recupero dei gioielli. Al contrario dei quadri, pietre e metalli possono essere separati o fusi. Al mercato nero valgono miliardi, ma ai rapinatori in genere va soltanto il 10% del valore dei beni trafugati. 🔗 Leggi su Laverita.info

Due arrestati per il furto al Louvre. Fuggivano verso Algeria e Mali

