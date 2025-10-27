Dubbi sull' impianto agrivoltaico Borgazzo a Marore Vignali | Ma ci sono i requisiti di compatibilità ambientale?

Stabilire se l'impianto agrivoltaico "Borgazzo" che si prevede di installare in località Marore, nel comune di Parma, abbia o meno i requisiti di compatibilità ambientale.A chiederlo, in un'interrogazione, è Pietro Vignali (fi) che ricorda come "il progetto prevede l’installazione di pannelli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

