Milano, 27 ott. (askanews) - Frida Opera Musical, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer è una grande produzione che dal 30 ottobre è in tour in Italia. L'azione si muove tra la potenza del teatro musicale e la forza visiva del mondo pittorico. Al centro la relazione tra Frida e Diego. A fare da cornice, il Messico colorato, allegro e dissacrante della Catrina, icona della morte e della vita, della satira e della bellezza eterna; è lei che incarna lo spirito del Messico profondo nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori, musica e passione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Drusilla: in Frida Opera Musical ho dato nuova veste alla morte