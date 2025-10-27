Droni ucraini sulla Russia Lituania chiude lo spazio aereo

Tv2000.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale la tensione in Europa. Droni ucraini superano il confine, arrivano in Russia e uccidono un uomo. La Lituania chiude lo spazio aereo e Mosca testa missili nucleari. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

droni ucraini sulla russia lituania chiude lo spazio aereo

© Tv2000.it - Droni ucraini sulla Russia. Lituania chiude lo spazio aereo

