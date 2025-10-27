Droni ucraini sulla Russia Lituania chiude lo spazio aereo
Sale la tensione in Europa. Droni ucraini superano il confine, arrivano in Russia e uccidono un uomo. La Lituania chiude lo spazio aereo e Mosca testa missili nucleari. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Decine di droni ucraini stanotte contro Mosca, dopo i raid russi che ieri hanno causato almeno 3 morti e 30 feriti a Kiev. E dopo l'ennesima violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude a tempo indeterminato la frontiera con la
Pioggia di droni ucraini in Russia: due morti e una trentina di feriti. Chiusi due aereoporti a Mosca - Zelensky: "L'accerchiamento di Kupiansk è una menzogna del Cremlino"
