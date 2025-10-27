Droni non identificati in volo parallelo | misteri sui cieli di Brandeburgo
Da giorni, i sorvoli di droni preoccupano gli abitanti del distretto di Oberspreewald-Lusazia, nel Brandeburgo meridionale. Diversi avvistamenti nella regione di confine tra Sassonia e Brandeburgo sono stati segnalati per la prima volta alla polizia il 18 ottobre. È seguita un’operazione di polizia interstatale. Ma il mistero che circonda i droni sta diventando sempre più intricato, come racconta Welt. Le autorità sono state in grado di confermare gli avvistamenti dei droni, ma non sono riuscite a identificare i piloti. Da allora, secondo la Lausitzer Rundschau, che per prima ha riportato gli incidenti, si sono verificati regolarmente avvistamenti di fino a dieci droni che volavano in parallelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
