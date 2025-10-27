Droga tra nuove sostanze e pusher online L’esperto | Roma è impregnata
(Adnkronos) – Esiste un aspetto latente nella nostra società che difficilmente riesce a vedere diminuzione. È la tossicodipendenza, lo spaccio e l'utilizzo di droga, da cui la Capitale non è esente. Non solo. Nuove sostanze e nuove forme di commercio modificano le vendite e le richieste dei consumatori. A raccontarlo all'Adnkronos è Massimo Barra, medico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Le nuove droghe psicoattive sono figlie dirette del proibizionismo. Ogni divieto genera nuove molecole, più rischiose e incontrollate, in un ciclo senza fine. La “guerra alla droga” continua a colpire le persone invece di proteggerle. La rubrica “La nota antiproibi - facebook.com Vai su Facebook
Chi usa droghe deve saper prevenire l’overdose da oppioidi Ciò che dobbiamo capire, è che i mercati delle droghe stanno diventando più insidiosi e sono alla ricerca di nuove stabilità, di nuovi prodotti (mix già pronti compresi) e di nuove forme di ingaggio de - X Vai su X
Droga, tra nuove sostanze e pusher online. L'esperto: "Roma è impregnata" - A raccontarlo all'Adnkronos è Massimo Barra, medico fondatore di Villa Maraini a Roma che 'vede circa 70 ... Lo riporta msn.com
Droga, allarme baby pusher e crack. In Italia consumi per 17 miliardi di euro - “Il grande business, la droga che vale di più dal punto di vista economico è sempre la cocaina - Come scrive quotidiano.net
Asti, nonno pusher attira giovani su TikTok per vendere droga: arrestato - Peccato che il «nonno pusher», 65 anni, vendesse droga e per questo sia finito in manette, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di ... torino.corriere.it scrive