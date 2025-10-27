Droga nello zainetto e in casa in arresto un 34enne Sequestrati oltre 15 mila euro

NARDO’ – Durante il servizio di controllo tra i meandri del centro storico gli agenti delle volanti del commissariato di polizia di Nardò hanno individuato e fermato Matteo Falconieri, 34 anni del posto, sorpreso con diversa sostanza stupefacente e un’ingente somma di denaro.L’attenzione dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

