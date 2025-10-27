Dreams | Jessica Chastain e Isaác Hernández innamorati nel poster in anteprima esclusiva del film di Michel Franco

Comingsoon.it | 27 ott 2025

In uscita il 20 novembre con Fandango Distribuzione, Dreams segna una nuova collaborazione fra Jessica Chastain e il regista Messicano Michel Franco, che torna a raccontare una storia d'amore. Del film, interpretato anche dal ballerino Isaác Hernández, vi facciamo vedere in anteprima esclusiva il poster. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

