Drammatico incidente Matteo Branchinelli muore a 52 anni

Drammatico incidente lungo la Salaria, nel Lazio, all'altezza di San Giovanni Reatino, frazione di Rieti, nella mattinata di lunedì 27 ottobre. Una delle due vittime è il tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli, 52 anni e originario di Terni. Nell'incidente è morto anche un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Tremendo frontale tra auto, due morti: una delle vittime è l'ufficiale dei carabinieri Matteo Branchinelli - La seconda persona che ha perso la vita è un agricoltore di 36 anni, Mauro Stocchi ... Segnala today.it

Matteo Branchinelli, chi era il carabiniere morto in un incidente stradale sulla Salaria a Rieti: anche un'altra vittima - Incidente stradale sulla Salaria, due i morti: una delle vittime è il tenente colonnello dei carabinieri Matteo Branchinelli di 52 anni. Secondo msn.com

Matteo Branchinelli, chi era l'ufficiale dei carabinieri morto nell'incidente sulla Salaria a Rieti - Stava andando a lavoro, al comando generale dell'Arma dei carabinieri, il tenente colonnello Matteo Branchinelli, l'ufficiale morto questa mattina, 27 ottobre 2025, in un tragico ... Secondo msn.com