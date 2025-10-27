Dracula – L’amore perduto | Recensione del nuovo film di Luc Besson

La Festa del Cinema di Roma ha accolto sul suo red capet il regista francese Luc Besson che ha presentato in anteprima la sua visione del “ non morto per eccellenza ” con il suo ultimo lavoro Dracula – L’amore perduto. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 ottobre, distribuito da Lucky Red; vi presentiamo la nostra recensione. Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della moglie, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il desIno e la morte stessa, guidato da un’unica speranza: ritrovare l’amore perduto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Dracula – L’amore perduto | Recensione del nuovo film di Luc Besson

Leggi anche questi approfondimenti

#Dracula - L'amore perduto (2025), Luc Besson, dal 29 ottobre al cinema Dracula - L’amore perduto è l’evento di Halloween di quest’anno. Una storia d’amore che attraversa i secoli. Dopo Dogman, il regista Luc Besson torna a dirigere il bravissimo Caleb La - facebook.com Vai su Facebook

Sono aperte le prevendite per #Dracula - L'amore perduto, dal 29 ottobre al cinema! Acquista il biglietto: https://dracula.alcinema.it Dal visionario Luc Besson, una potente rilettura del mito di Dracula, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda - X Vai su X

Dracula: L'Amore Perduto - Dracula: L'Amore Perduto è un film del 2025 di genere horror, sentimentale, diretto da Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Zoë Bleu e Christoph Waltz, della durata di 109 minuti, è attualmente nei ... Scrive comingsoon.it

Dracula. L'amore perduto: il trailer italiano ufficiale del film di Luc Besson - Anche Luc Besson ha deciso di raccontare l'immortale figura del vampiro, in un film che vedremo al cinema dal 29 ottobre dopo l'anteprima che si terrà alla Festa del Cinema di Roma. Riporta comingsoon.it

Dracula. L’amore perduto debutterà alla Festa del Cinema di Roma - it) di Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis, Ewens Abid, Guillaume De Tonquedec, sarà presentato ... Riporta corrieredellosport.it