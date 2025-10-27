DOX Così ho spezzato la catena dei Testimoni di Geova | A 19 anni mia madre mi ha buttata in strada
“Avevo 19 anni quando mia madre mise tutti i miei vestiti in un sacco nero e li buttò fuori dal cancello di casa. Mi disse: ‘Se vuoi uscire, esci. Ma non tornare mai più’. Da quella sera ho dormito in stazione, senza un soldo e senza nessuno”. Laura Bartolini racconta così il momento in cui la. 🔗 Leggi su Today.it
