Dovete dirci qualcosa? Emma Marrone e Stefano De Martino il gossip esplode | scoperti così

È bastato un semplice gesto su Instagram per riaccendere la curiosità dei fan e scatenare il gossip su Emma Marrone e Stefano De Martino. Nella serata di sabato 25 ottobre, i due sono stati protagonisti e un dettaglio è stato sufficiente a far esplodere il web. “Dovete dirci qualcosa?”, hanno scritto gli utenti nei commenti, sperando in un inatteso ritorno di fiamma tra la cantante salentina e il conduttore di Affari Tuoi. Un incontro che, inevitabilmente, riporta alla mente una delle storie d’amore più seguite e discusse della televisione italiana. Negli ultimi mesi, Emma e Stefano avevano già mostrato di essersi ritrovati, almeno sul piano dell’amicizia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

