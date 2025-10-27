Domani, martedì 28 ottobre, la Nazionale italiana di calcio femminile sarà impegnata nella seconda amichevole in pochi giorni. Dopo il pari (1-1) nella sfida di Como contro il Giappone, la formazione allenata da Andrea Soncin sfiderà il Brasile all’Ennio Tardini di Parma (ore 18.15, diretta tv su Rai 2 HD). Ci si vuol mettere alla prova per avere piena coscienza di sé in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. Un percorso che avrà inizio a febbraio e in cui le nostre portacolori vorranno essere pronte. La sfida contro una squadra extra europea è un modo per abituarsi a stili di gioco diversi rispetto a quelli fronteggiati negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Brasile, amichevole calcio femminile 2025: orario, programma, streaming