Dove vedere in tv Cobolli-Shelton ATP Parigi 2025 | orario partite precedenti streaming
Domani, martedì 28 ottobre, Flavio Cobolli scenderà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno del Masters1000 di Parigi l’americano Ben Shelton. Una sfida complicata per il tennista romano, che ha iniziato quest’oggi il proprio cammino nell’evento transalpino in modo brillante. Cobolli doveva sfidare un tennista, sulla carta, ostico come il ceco Tomas Machac. La partita è stata gestita splendidamente dal tennista azzurro, che ha avuto grande consistenza con tutti i fondamentali e ha chiuso con agio sullo score di 6-1 6-4. Il confronto con Shelton sarà un bel banco di prova. Da dire che l’americano viene da un periodo complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sinner-Cobolli: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il derby azzurro all'ATP di Vienna - facebook.com Vai su Facebook
$Sinner vince il derby a Vienna: $Cobolli battuto in due set. Chi sfiderà Jannik ai quarti - X Vai su X
Sinner-Cobolli all'Atp Vienna, dove vedere in tv e streaming - Jannik Sinner affronta Flavio Cobolli per un posto nei quarti di finale. Riporta sport.sky.it
Dove vedere in tv Cobolli-Machac, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming - Flavio Cobolli, uscito di scena nel derby contro Jannik Sinner a Vienna, tornerà in campo nella giornata di lunedì 27 ottobre, nell'ATP Masters 1000 di ... Come scrive oasport.it
Sinner – Cobolli: orario, data e dove vedere il secondo turno dell’ATP di Vienna! - Cobolli, dove vedere il secondo turno dell'ATP di Vienna, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Secondo generationsport.it