Domani, martedì 28 ottobre, Flavio Cobolli scenderà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno del Masters1000 di Parigi l’americano Ben Shelton. Una sfida complicata per il tennista romano, che ha iniziato quest’oggi il proprio cammino nell’evento transalpino in modo brillante. Cobolli doveva sfidare un tennista, sulla carta, ostico come il ceco Tomas Machac. La partita è stata gestita splendidamente dal tennista azzurro, che ha avuto grande consistenza con tutti i fondamentali e ha chiuso con agio sullo score di 6-1 6-4. Il confronto con Shelton sarà un bel banco di prova. Da dire che l’americano viene da un periodo complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming