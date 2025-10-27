Dormitori illegali in cantina Imprenditore denunciato

Ambienti classificati come laboratori, in realtà adibiti ad alloggi abusivi, all’interno dei quali si trovava anche una bombola del gas. Una situazione d’irregolarità, potenzialmente pericolosa per la sicurezza, che è stata portata alla luce dal nucleo operativo di Polizia giudiziaria e dall’unità di Polizia amministrativa dei ghisa locali. Succede a Sesto, col rione Vittoria come contesto dell’indagine. Durante il controllo, avvenuto all’alba e condotto col supporto degli uffici tecnici del Comune, gli agenti hanno scoperto che alcuni locali sotterranei, formalmente catalogati come laboratori, erano stati trasformati senza alcuna autorizzazione in vere e proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

