Prestigioso pareggio casalingo per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, impatta contro la corazzata del girone Pistoiese. La prima occasione dell’incontro è di stampo locale: al 9’, Arlanch scivola al momento del rinvio servendo involontariamente Calabrese, ma quest’ultimo, forse sorpreso dal gentile omaggio, non riesce a inquadrare lo specchio. Passano otto giri di orologio e la Pistoiese si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un’azione manovrata, Diallo effettua una precisa sponda per Biagi che, dal limite, non lascia scampo a Roccia. Cinque minuti più tardi, la band di Graffiedi trova il pari: su un cross dalla sinistra, l’estremo difensore toscano sbaglia il tempo dell’uscita, con Mascanzoni che, ben appostato all’interno dell’area, approfitta dell’errore avversario e fa 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Doppio Mascanzoni per l'impresa Progresso. Un colpo di testa di Gamberini rilancia Sasso