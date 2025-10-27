Doppio Mascanzoni per l’impresa Progresso Un colpo di testa di Gamberini rilancia Sasso

27 ott 2025

Prestigioso pareggio casalingo per il Progresso di Mattia Graffiedi che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, impatta contro la corazzata del girone Pistoiese. La prima occasione dell’incontro è di stampo locale: al 9’, Arlanch scivola al momento del rinvio servendo involontariamente Calabrese, ma quest’ultimo, forse sorpreso dal gentile omaggio, non riesce a inquadrare lo specchio. Passano otto giri di orologio e la Pistoiese si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un’azione manovrata, Diallo effettua una precisa sponda per Biagi che, dal limite, non lascia scampo a Roccia. Cinque minuti più tardi, la band di Graffiedi trova il pari: su un cross dalla sinistra, l’estremo difensore toscano sbaglia il tempo dell’uscita, con Mascanzoni che, ben appostato all’interno dell’area, approfitta dell’errore avversario e fa 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

