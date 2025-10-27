Doppio appuntamento da brividi all' azienda agricola in occasione di Halloween

Ravennatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’azienda Galassi di Alfonsine, celebre in tutta Italia per il suo Labirinto Effimero, l’autunno si tinge di paura e magia. In occasione di Halloween 2025, torna uno degli eventi più apprezzati dal pubblico: le Serre Stregate, un format unico che trasforma le serre dell’azienda in autentiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

’Inps va in Azienda’, doppio appuntamento alla Vimi Fasteners - Doppio appuntamento, alla sede della ditta Vimi Fasteners di Novellara, che ha ospitato l’iniziativa ’Inps ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Appuntamento Brividi Azienda