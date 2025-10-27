Doppio appuntamento da brividi all' azienda agricola in occasione di Halloween
All’azienda Galassi di Alfonsine, celebre in tutta Italia per il suo Labirinto Effimero, l’autunno si tinge di paura e magia. In occasione di Halloween 2025, torna uno degli eventi più apprezzati dal pubblico: le Serre Stregate, un format unico che trasforma le serre dell’azienda in autentiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
