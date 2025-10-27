Dopo Venezia la Palestina al Festival del Cinema di Roma è già sbiadita

Chissà perché il tema palestinese non ha avuto la stessa eco durante il Festival del Cinema di Roma rispetto a quella avuta durante la Mostra del Cinema di Venezia. Gli attori hanno tenuto tutti un profilo pressoché basso, nessun eccesso plateale è stato registrato, segno, forse, che il tema sta passando di moda in certi ambienti, in attesa di un altro che sia capace di catalizzare le attenzioni. Tuttavia, questo non vuol dire che la Palestina non sia entrata anche durante questa manifestazione. Alireza Khatam i, regista iraniano-canadese vincitore per la migliore sceneggiatura di The Things You Kil ha mosso una generica accusa ai Festival del cinema, " di essere stati creati come uno strumento statale per servire gli i nteressi del potere coloniale ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dopo Venezia, la Palestina al Festival del Cinema di Roma è già "sbiadita"

