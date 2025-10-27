Dopo Succession Sarah Snook torna su Sky | il primo trailer di All Her Fault
A più di due anni dalla conclusione della serie HBO, l'interprete di Shiv Roy fa ritorno con una nuova serie, un thriller psicologico che vede nel cast anche Dakota Fanning e in arrivo in streaming il mese prossimo Dall'omonimo bestseller dell'autrice pluripremiata Andrea Mara, All Her Fault - di cui vediamo oggi il primo trailer - è la nuova serie Sky Exclusive che segna il ritorno sul piccolo schermo di Sarah Snook, qui protagonista e produttrice del progetto, dopo il plauso di critica e pubblico ottenuto con Succession. La serie, un thriller psicologico in otto episodi, è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Con un annuncio a sorpresa il sindaco uscente di New York, Eric Adams, ha dato il suo appoggio all'ex governatore Andrew Cuomo nella sfida contro Zorhan Mamdani per la successione. Adams, democratico uscito di scena in settembre dopo essersi res - facebook.com Vai su Facebook
All Her Fault: Il trailer ufficiale della serie thriller con Sarah Snook e Dakota Fanning - Basata sul romanzo bestseller di Andrea Mara, All Her Fault in Italia arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Scrive comingsoon.it