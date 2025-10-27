Dopo Succession Sarah Snook torna su Sky | il primo trailer di All Her Fault

A più di due anni dalla conclusione della serie HBO, l'interprete di Shiv Roy fa ritorno con una nuova serie, un thriller psicologico che vede nel cast anche Dakota Fanning e in arrivo in streaming il mese prossimo Dall'omonimo bestseller dell'autrice pluripremiata Andrea Mara, All Her Fault - di cui vediamo oggi il primo trailer - è la nuova serie Sky Exclusive che segna il ritorno sul piccolo schermo di Sarah Snook, qui protagonista e produttrice del progetto, dopo il plauso di critica e pubblico ottenuto con Succession. La serie, un thriller psicologico in otto episodi, è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dopo Succession, Sarah Snook torna su Sky: il primo trailer di All Her Fault

