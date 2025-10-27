Dopo l' album di Lily Allen su David Harbour come potremo guardare Stranger Things 5 con gli stessi occhi?
West End Girl parla di un marito assente e infedele, molto diverso dal Jim Hooper che conosciamo nella serie Netflix. 🔗 Leggi su Wired.it
Lily Allen annuncia un nuovo album dopo sette anni - Lily Allen ha annunciato il suo atteso ritorno con il nuovo album West End Girl in arrivo venerdì 24 ottobre. Riporta tg24.sky.it
LILY ALLEN: torna con “West End Girl”, il nuovo album dopo sette anni - Dopo sette anni di silenzio discografico, Lily Allen torna con West End Girl, un album intimo e introspettivo che mescola autobiografia e finzione. Si legge su newsic.it
Lily Allen torna con West End Girl, un album in cui elabora i traumi e finalmente si rispecchia appieno - Dopo 20 anni sotto i riflettori, la cantante ancora mette in musica tutto il tumulto del suo privato. Segnala vogue.it