Dopo la maxi rissa in via San Vitale I residenti fra rabbia e paura | | Ora basta servono più controlli

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La situazione in via San Vitale è fuori controllo", dice un residente. "Nell’ultimo anno c’è stato un netto peggioramento", prosegue un altro. "Qui, la malamovida ha preso piede sempre di più", sentenzia un cittadino. E c’è chi gli fa eco: "Servono più controlli, il disagio ormai è all’ordine del giorno". La maxi rissa tra venerdì notte e sabato ha allarmato i residenti di via San Vitale, soprattutto quelli che abitano dopo l’arco di piazza Aldrovandi. Sotto le loro case venti giovani hanno dato vita, intorno alle 3,30, a una notte di follia. Una ragazza è stata colpita al volto, sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia e in due sono portati via e denunciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo la maxi rissa in via San Vitale. I residenti fra rabbia e paura: : "Ora basta, servono più controlli"

