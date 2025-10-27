D opo i baci rubati sullo yacht Caravelle della cantante, Katy Perry e Justin Trudeau sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato la loro storia d’amore con una prima uscita pubblica per le strade di Parigi. Dopo aver rotto ufficialmente a luglio 2025 con Orlando Bloom, la popstar ha ritrovato la felicita con l’ex primo ministro canadese. La coppia è stata vista mano nella mano dopo uno spettacolo di cabaret al Crazy Horse. Una serata speciale per katy, non solo per godersi un primo appuntamento romantico, ma anche per festeggiare i suoi 41 anni. I look più memorabili di Katy Perry. guarda le foto Il look da primo appuntamento di Katy Perry. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la fuga romantica sullo yacht, la popstar e l’ex primo ministro canadese escono allo scoperto per le strade della città dell'amore