Dopo il match la dedica d’amore | Sinner ufficializza Laila Hasanovic in diretta mondiale

Trentotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vienna Jannik Sinner non ha soltanto conquistato un nuovo titolo: ha anche regalato ai tifosi il primo, vero sorriso privato. Dopo aver battuto Alexander Zverev in tre set (3-6, 6-3, 7-5) e sollevato il trofeo dell’Erste Bank Open, il campione altoatesino ha pronunciato una frase che ha fatto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dopo match dedica d8217amoreDopo il match, la dedica d’amore: Sinner “ufficializza” Laila Hasanovic in diretta mondiale - Durante la premiazione agli ATP di Vienna, il campione azzurro ha ringraziato pubblicamente la famiglia e la fidanzata danese ... Da trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Match Dedica D8217amore