Dopo il furto picchia la vigilante e il direttore del supermercato | bloccato dal carabiniere libero dal servizio
E' entrato in un supermercato e ha rubato dagli scaffali alcune bottiglie di birra, poi si è diretto verso le casse cercando di superare le barriere antitaccheggio e, nel tentativo di garantirsi la fuga, ha aggredito due persone. Tutto è accaduto all'interno di un esercizio commerciale di Aprilia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
