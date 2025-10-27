Dopo il furto picchia la vigilante e il direttore del supermercato | bloccato dal carabiniere libero dal servizio

E' entrato in un supermercato e ha rubato dagli scaffali alcune bottiglie di birra, poi si è diretto verso le casse cercando di superare le barriere antitaccheggio e, nel tentativo di garantirsi la fuga, ha aggredito due persone. Tutto è accaduto all'interno di un esercizio commerciale di Aprilia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it