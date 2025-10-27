Dopo il capoparto il ciclo è diventato molto abbondante e doloroso | cosa significa?
Salve dottoressa, ho partorito da 9 mesi e sto ancora allattando. Nonostante l’allattamento è arrivato il capoparto, ma gli ultimi due cicli sono davvero molto abbondanti e dolorosi, cosa che non mi era mai capitata prima della gravidanza. Può essere una conseguenza dell’allattamento o è meglio fare degli accertamenti? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
